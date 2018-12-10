شكرا لقرائتكم خبر عن ١٢ مشروعا تنمويا بقرية العليا بتكلفة 15 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أحد المشاريع التي يجري تنفيذها (اليوم)

أحد المشاريع التي يجري تنفيذها (اليوم)

كشفت بلدية محافظة قرية العليا عن 12 مشروعا يتم تنفيذها حاليا بتكلفة 15 مليون ريال، وتهدف إلى مواصلة البلدية في تدعيم مشاريع البنى التحتية وتقديم خدمات نوعية للمواطن والمقيم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة قرية العليا، المهندس نقاء أبو هليبة، أن المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في القرية تنوعت ما بين مشاريع الطرق والمباني والمرافق العامة والتشغيل والصيانة، والتي تهدف لرفع مستوى التنمية في المشاريع البلدية، وخدمة المواطنين وعمارة البيئة والاستفادة منها وفق الخطط التنموية في المنطقة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ مشاريع إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري، إضافة إلى أنه يتم تنفيذ مشاريع إنشاء الحدائق والمباني والمرافق العامة، بهدف الارتقاء ورفع مستوى رضا المستفيد وخدمة المواطن ضمن أهداف التحول الوطني لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وذكر أن هناك مشاريع تحت التنفيذ ومشاريع أخرى تقوم بها البلدية بإشراف إدارة الشؤون الفنية بوكالة شؤون البلديات، فيما تم الانتهاء من مشاريع درء أخطار السيول والتي تغطي كامل المحافظة بنسبة 95% من إنجاز المشاريع بالمنطقة السكنية بالمحافظة بطول إجمالي 10,5 كم، وبعدد 3 برك تجميع لمياه الأمطار و258 منهولا و536 مصيدة، وذلك للحد من تعرض المحافظة لمخاطر السيول التي قد تنتج عن هطول مياه الأمطار.

وشدد على أن جميع هذه المشاريع تأتي ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية في توزيع الميزانية السنوية على جميع البلديات من خلال تنفيذ مشاريع تنموية يكون لها الأثر الكبير على المواطن والمقيم.