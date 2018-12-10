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لـمّـــــوا عصـــــــــــــــــــاكم

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قصيدة الأمير خالد الفيصل بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

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الأمير خالد الفيصل

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الأمير خالد الفيصل

لـمّـــــوا عصـــــــــــــــــــاكم ســـــــــدّد الله خْطاكم

كَـــثْروا عْــــــــــــداكم يــــوم ربـــــــي عَـــطاكـــــــــــــــم

أمــــن وســــــــــــلام وديــــــــــن ودنيــــــــــا وهيـــــــــبه

وكلٍ يـــــدوّر _لو هـــــــو يكــــذب_ رْضـــــاكم

أَثْبَـــــــــتّوا إن الدّيـــــــن علـــــــــــم وحضـــــــــــــــاره

وجْهـــــــــــادكم تشـــييد مجــــــــــــــــدٍ دَعـــــــــــــاكم

وحقّقْــــــتوا اللي غيـــــــــــــركم ما تَهَــــــــــقْووه

واصبَحْتــــــــــــــــوا نجـــــــــــومٍ تزيِّن سِمــــــــاكم

ونافستوا العالم وعاصرتوا الوقت

وجدّدتوا امجاد السّلَف في حْماكم

يقـــــودكـــــــــم سلمــــــان راعــــــي الطويــــــله

قدامكـــــــم يســـــــــــــعى ويثْـــــــــــــــــني وراكـــــــــم

الله عطاكـــــــــــم نعمـــــــــــــةٍ .. إحمـــــــــدوها

ولـمّـــــوا عصـــــــــاكم ســــدّد الله خْطاكم


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