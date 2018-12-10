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قصيدة الأمير خالد الفيصل بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

الأمير خالد الفيصل الأمير خالد الفيصل

لـمّـــــوا عصـــــــــــــــــــاكم ســـــــــدّد الله خْطاكم كَـــثْروا عْــــــــــــداكم يــــوم ربـــــــي عَـــطاكـــــــــــــــم أمــــن وســــــــــــلام وديــــــــــن ودنيــــــــــا وهيـــــــــبه وكلٍ يـــــدوّر _لو هـــــــو يكــــذب_ رْضـــــاكم أَثْبَـــــــــتّوا إن الدّيـــــــن علـــــــــــم وحضـــــــــــــــاره وجْهـــــــــــادكم تشـــييد مجــــــــــــــــدٍ دَعـــــــــــــاكم وحقّقْــــــتوا اللي غيـــــــــــــركم ما تَهَــــــــــقْووه واصبَحْتــــــــــــــــوا نجـــــــــــومٍ تزيِّن سِمــــــــاكم ونافستوا العالم وعاصرتوا الوقت وجدّدتوا امجاد السّلَف في حْماكم يقـــــودكـــــــــم سلمــــــان راعــــــي الطويــــــله قدامكـــــــم يســـــــــــــعى ويثْـــــــــــــــــني وراكـــــــــم الله عطاكـــــــــــم نعمـــــــــــــةٍ .. إحمـــــــــدوها ولـمّـــــوا عصـــــــــاكم ســــدّد الله خْطاكم



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