شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار بالديوان الملكي المهندس السلطان : افتتاح حي الطريف التاريخي فرحة كبيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) قال المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة ، مقدما شكره وتقديره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

قال المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة ، مقدما شكره وتقديره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي أشرف وتابع انتهاء هذا المشروع المتعثر وذلك بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لسموه بإنهاء المشروع خلال فترة 6 أشهر من تاريخه بعد تأخره لفترة طويلة بين العديد من الجهات.

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