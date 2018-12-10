"الأرصاد": تدنٍّ في الرؤية الأفقية بحائل.. وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بالشرقية

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَيْ حائل والشرقية.
وذكرت الهيئة أن منطقة حائل تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة بقعاء وحائل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.
وفي المنطقة الشرقية قالت الأرصاد إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الخفجي وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية والجبيل والدمام والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الرابعة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الاثنين.
"الأرصاد": تدنٍّ في الرؤية الأفقية بحائل.. وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بالشرقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَيْ حائل والشرقية.
وذكرت الهيئة أن منطقة حائل تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة بقعاء وحائل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.
وفي المنطقة الشرقية قالت الأرصاد إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الخفجي وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية والجبيل والدمام والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الرابعة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الاثنين.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
01:33 AM
تشمل الخفجي وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية والجبيل والدمام والأجزاء المجاورة
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَيْ حائل والشرقية.
وذكرت الهيئة أن منطقة حائل تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة بقعاء وحائل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الاثنين.
وفي المنطقة الشرقية قالت الأرصاد إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الخفجي وحفر الباطن والقيصومة والنعيرية والجبيل والدمام والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الرابعة من فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الاثنين.
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المصدر : الخليج 365
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