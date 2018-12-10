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حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني لقب "كوبا ليبرتادوريس" للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب بعد نهاية مباراة الذهاب 2-2.
وتعد هذه المرة الرابعة التي يحقق فيها الريفر اللقب بعد أعوام 1986، 1996، 2015 ، 2018.
وتقدم فريق البوكا بهدف في الدقيقة 44 عن طريق بينيديتو، وعادل للريفر براتو في الدقيقة 67.
وفي الأشواط الإضافية سجل كينتيرو ومارتينيز هدفين في الدقيقتين 108 ،121.
"ريفر بليت" الأرجنتيني بطلاً لكأس "كوبا ليبرتادوريس"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني لقب "كوبا ليبرتادوريس" للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب بعد نهاية مباراة الذهاب 2-2.
وتعد هذه المرة الرابعة التي يحقق فيها الريفر اللقب بعد أعوام 1986، 1996، 2015 ، 2018.
وتقدم فريق البوكا بهدف في الدقيقة 44 عن طريق بينيديتو، وعادل للريفر براتو في الدقيقة 67.
وفي الأشواط الإضافية سجل كينتيرو ومارتينيز هدفين في الدقيقتين 108 ،121.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
01:21 AM
حقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه
حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني لقب "كوبا ليبرتادوريس" للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب بعد نهاية مباراة الذهاب 2-2.
وتعد هذه المرة الرابعة التي يحقق فيها الريفر اللقب بعد أعوام 1986، 1996، 2015 ، 2018.
وتقدم فريق البوكا بهدف في الدقيقة 44 عن طريق بينيديتو، وعادل للريفر براتو في الدقيقة 67.
وفي الأشواط الإضافية سجل كينتيرو ومارتينيز هدفين في الدقيقتين 108 ،121.
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المصدر : الخليج 365
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