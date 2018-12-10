"ريفر بليت" الأرجنتيني بطلاً لكأس "كوبا ليبرتادوريس"

محمد بن مسعود - الدمام - حقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه

حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني لقب "كوبا ليبرتادوريس" للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب بعد نهاية مباراة الذهاب 2-2.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحقق فيها الريفر اللقب بعد أعوام 1986، 1996، 2015 ، 2018.

وتقدم فريق البوكا بهدف في الدقيقة 44 عن طريق بينيديتو، وعادل للريفر براتو في الدقيقة 67.

وفي الأشواط الإضافية سجل كينتيرو ومارتينيز هدفين في الدقيقتين 108 ،121.