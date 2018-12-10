نائب أمير الشرقية: نقلة حضارية لبلادنا في عهد "سلمان الخير"

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

قال نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن ذكرى البيعة المباركة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هي مناسبة غالية على كل مواطن.

وأضاف في كلمة له بمناسبة حلول ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -: إننا نبارك لقيادتنا الرشيدة ولجميع مواطني هذا البلد المعطاء جملة الإنجازات التي تحققت داخليًّا أو خارجيًّا؛ فمنذ تولي المليك الحكم والبلاد تشهد حالة استنهاض على المستويات كافة.

وأشار إلى التطور الكبير الذي حصل في عهده الزاهر من نقلة حضارية، خاصة المتعلقة بالوضع الاقتصادي الآخذ في النمو على أسس وقواعد التنويع والاستغلال الأمثل للموارد كافة التي تملكها البلاد. مشيرًا سموه إلى أن دعمه السخي واهتمامه الكبير بالتفاصيل كافة جعل من السعودية نقطة ارتكاز إقليمي ودولي.

وبيَّن أن سيدي خادم الحرمين الشريفين لم يألُ جهدًا منذ توليه الحكم، يسانده سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، نحو رفعة هذا الوطن المعطاء، والمضي قُدمًا بمسيرته إلى التقدم والازدهار، والارتقاء بالسعودية إلى الآفاق، والعلو بمنزلتها بين الأمم؛ فكان انطلاق رؤية 2030م التي أعادت صياغة مختلف القطاعات، ومنحت الفرصة للجميع من أبناء هذا الوطن على المشاركة في مسيرة البناء والتنمية وصولاً إلى وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي.

وتابع: ها نحن نشهد - ولله الحمد – مستقبلاً، تحمل مؤشرات حاضره الأمل والتفاؤل، مع استقرار وأمن وأمان في ظل ما حولها من أمواج إقليمية ودولية عاتية.. فهنيئًا لنا بمليكنا وولي عهده الأمين، سائلاً الله لهما التوفيق والسداد في استكمال المسيرة، وتحقيق التطلعات بأن تكون السعودية كما يرددها دائمًا سيدي خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ نموذجًا على الأصعدة كافة.