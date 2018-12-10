محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحقوي

محمد بن مسعود - الدمام - استُشهد دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

أدى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة بعد صلاة عصر أمس في جامع فهد الريس بمركز الحقو التابع للمحافظة صلاة الميت على الجندي أول إبراهيم بن زاهر الحقوي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

ونقل محافظ بيش تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ بيش رئيس مركز الحقو إبراهيم بن يحيى الألمعي، وشيخ شمل قبائل الحقو الشيخ علي أبو عقيل، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الأمنية والعسكرية، وجمع غفير من الأهالي.