"السلطان": افتتاح حي الطريف التاريخي فرحة كبيرة انتظرناها منذ 22 عاماً

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قال المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة.
وقدم "السلطان" شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أشرف وتابع انتهاء هذا المشروع المتعثر، وذلك بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لسموه بإنهاء المشروع خلال فترة 6 أشهر من تاريخه بعد تأخره لفترة طويلة بين العديد من الجهات.
"السلطان": افتتاح حي الطريف التاريخي فرحة كبيرة انتظرناها منذ 22 عاماًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
قال المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة.
وقدم "السلطان" شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أشرف وتابع انتهاء هذا المشروع المتعثر، وذلك بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لسموه بإنهاء المشروع خلال فترة 6 أشهر من تاريخه بعد تأخره لفترة طويلة بين العديد من الجهات.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:56 AM
رفع شكره لولي العهد الذي أشرف وتابع لإنهاء هذا المشروع المتعثر
قال المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة.
وقدم "السلطان" شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أشرف وتابع انتهاء هذا المشروع المتعثر، وذلك بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لسموه بإنهاء المشروع خلال فترة 6 أشهر من تاريخه بعد تأخره لفترة طويلة بين العديد من الجهات.
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المصدر : الخليج 365
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