أمير الكويت وملك البحرين ونائب رئيس وزراء عمان يغادرون الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - عقب مشاركتهم في أعمال الدورة 39 لمجلس التعاون الخليجي

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وملك البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو السيد فهد بن سعيد آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، مدينة الرياض، أمس الأحد، عقب مشاركتهم في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتفصيلاً، كان في وداع أمير الكويت بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت, وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان في وداع جلالة الملك حمد بن عيسى، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق والشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان في وداع صاحب السمو السيد فهد بن سعيد آل سعيد، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان عيد بن محمد بن علي الثقفي وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي ومساعد قائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن علي بن المصلوخ، ومندوب عن المراسم الملكية.