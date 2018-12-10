- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع أمير الباحة يشكر "المالكي" ببرقية لوزير النقل مُشيدًا بحُسن إدارته للفرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بعث الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ببرقية لوزير النقل شكر فيها مدير فرع النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي، على جهوده في المنطقة، ومقدّرًا للوزير حُسن اختيار المالكي في إدارته للفرع.
وقال أمير الباحة في برقيته لوزير النقل "نسجل بعبارات الشكر والتقدير لفرع وزارتكم بالباحة ممثلاً في مديرها العام المهندس مسفر المالكي وزملائه في الفرع، على ما يقدمونه من إنجازات متتالية.. ومتابعة دائمة.. وحسن إدارة ومعالجة لكل ما يطرأ على شؤون عملهم .. معتمدين بعد الله على توجيهات معاليكم ومساعديكم ووكلاء الوزارة الذين جميعًا كان لمنطقة الباحة نصيب من اهتمامهم، كما نود أن نعبر عن تقديرنا التام لجهود الوزارة في جميع أنحاء المملكة مثمنين ما يقوم به معاليكم في هذا الصدد ومقدرين حسن اختيار معاليكم لقيادات العمل في فرع الوزارة بالباحة.. ولمعاليكم تحياتنا".
يُذكر أن فرع النقل بالباحة أحد أنشط المؤسسات الحكومية الخدمية بالمنطقة أنهى خلال الفترة عددًا من المشروعات العملاقة التي ينتظرها الأهالي والسياح منذ فترات سابقة ومن أبرزها الطريق الدائري بطول 20 كم مع 2 من التقاطعات وطريق عقبة قلوة وطريق الحسام وفتح طريق الحسم وعدد من الوصلات والأجزاء المهمة، كما أن العمل جار لإنهاء تقاطع المستشفى وجزء من الطريق الدائري.
وكان أمير الباحة قد افتتح الشهر الماضي حركة السير في عددٍ من الطرق بقيمة جاوزت نصف مليار ريال.
أمير الباحة يشكر "المالكي" ببرقية لوزير النقل مُشيدًا بحُسن إدارته للفرعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
بعث الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ببرقية لوزير النقل شكر فيها مدير فرع النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي، على جهوده في المنطقة، ومقدّرًا للوزير حُسن اختيار المالكي في إدارته للفرع.
وقال أمير الباحة في برقيته لوزير النقل "نسجل بعبارات الشكر والتقدير لفرع وزارتكم بالباحة ممثلاً في مديرها العام المهندس مسفر المالكي وزملائه في الفرع، على ما يقدمونه من إنجازات متتالية.. ومتابعة دائمة.. وحسن إدارة ومعالجة لكل ما يطرأ على شؤون عملهم .. معتمدين بعد الله على توجيهات معاليكم ومساعديكم ووكلاء الوزارة الذين جميعًا كان لمنطقة الباحة نصيب من اهتمامهم، كما نود أن نعبر عن تقديرنا التام لجهود الوزارة في جميع أنحاء المملكة مثمنين ما يقوم به معاليكم في هذا الصدد ومقدرين حسن اختيار معاليكم لقيادات العمل في فرع الوزارة بالباحة.. ولمعاليكم تحياتنا".
يُذكر أن فرع النقل بالباحة أحد أنشط المؤسسات الحكومية الخدمية بالمنطقة أنهى خلال الفترة عددًا من المشروعات العملاقة التي ينتظرها الأهالي والسياح منذ فترات سابقة ومن أبرزها الطريق الدائري بطول 20 كم مع 2 من التقاطعات وطريق عقبة قلوة وطريق الحسام وفتح طريق الحسم وعدد من الوصلات والأجزاء المهمة، كما أن العمل جار لإنهاء تقاطع المستشفى وجزء من الطريق الدائري.
وكان أمير الباحة قد افتتح الشهر الماضي حركة السير في عددٍ من الطرق بقيمة جاوزت نصف مليار ريال.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:42 AM
لما يقدمه مع زملائه من إنجازات ومعالجة لكل ما يطرأ على شؤون عملهم
بعث الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ببرقية لوزير النقل شكر فيها مدير فرع النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي، على جهوده في المنطقة، ومقدّرًا للوزير حُسن اختيار المالكي في إدارته للفرع.
وقال أمير الباحة في برقيته لوزير النقل "نسجل بعبارات الشكر والتقدير لفرع وزارتكم بالباحة ممثلاً في مديرها العام المهندس مسفر المالكي وزملائه في الفرع، على ما يقدمونه من إنجازات متتالية.. ومتابعة دائمة.. وحسن إدارة ومعالجة لكل ما يطرأ على شؤون عملهم .. معتمدين بعد الله على توجيهات معاليكم ومساعديكم ووكلاء الوزارة الذين جميعًا كان لمنطقة الباحة نصيب من اهتمامهم، كما نود أن نعبر عن تقديرنا التام لجهود الوزارة في جميع أنحاء المملكة مثمنين ما يقوم به معاليكم في هذا الصدد ومقدرين حسن اختيار معاليكم لقيادات العمل في فرع الوزارة بالباحة.. ولمعاليكم تحياتنا".
يُذكر أن فرع النقل بالباحة أحد أنشط المؤسسات الحكومية الخدمية بالمنطقة أنهى خلال الفترة عددًا من المشروعات العملاقة التي ينتظرها الأهالي والسياح منذ فترات سابقة ومن أبرزها الطريق الدائري بطول 20 كم مع 2 من التقاطعات وطريق عقبة قلوة وطريق الحسام وفتح طريق الحسم وعدد من الوصلات والأجزاء المهمة، كما أن العمل جار لإنهاء تقاطع المستشفى وجزء من الطريق الدائري.
وكان أمير الباحة قد افتتح الشهر الماضي حركة السير في عددٍ من الطرق بقيمة جاوزت نصف مليار ريال.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أمير الباحة يشكر "المالكي" ببرقية لوزير النقل مُشيدًا بحُسن إدارته للفرع ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يشكر "المالكي" ببرقية لوزير النقل مُشيدًا بحُسن إدارته للفرع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .