أمير الباحة يشكر "المالكي" ببرقية لوزير النقل مُشيدًا بحُسن إدارته للفرع

محمد بن مسعود - الدمام - لما يقدمه مع زملائه من إنجازات ومعالجة لكل ما يطرأ على شؤون عملهم

بعث الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ببرقية لوزير النقل شكر فيها مدير فرع النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي، على جهوده في المنطقة، ومقدّرًا للوزير حُسن اختيار المالكي في إدارته للفرع.

وقال أمير الباحة في برقيته لوزير النقل "نسجل بعبارات الشكر والتقدير لفرع وزارتكم بالباحة ممثلاً في مديرها العام المهندس مسفر المالكي وزملائه في الفرع، على ما يقدمونه من إنجازات متتالية.. ومتابعة دائمة.. وحسن إدارة ومعالجة لكل ما يطرأ على شؤون عملهم .. معتمدين بعد الله على توجيهات معاليكم ومساعديكم ووكلاء الوزارة الذين جميعًا كان لمنطقة الباحة نصيب من اهتمامهم، كما نود أن نعبر عن تقديرنا التام لجهود الوزارة في جميع أنحاء المملكة مثمنين ما يقوم به معاليكم في هذا الصدد ومقدرين حسن اختيار معاليكم لقيادات العمل في فرع الوزارة بالباحة.. ولمعاليكم تحياتنا".

يُذكر أن فرع النقل بالباحة أحد أنشط المؤسسات الحكومية الخدمية بالمنطقة أنهى خلال الفترة عددًا من المشروعات العملاقة التي ينتظرها الأهالي والسياح منذ فترات سابقة ومن أبرزها الطريق الدائري بطول 20 كم مع 2 من التقاطعات وطريق عقبة قلوة وطريق الحسام وفتح طريق الحسم وعدد من الوصلات والأجزاء المهمة، كما أن العمل جار لإنهاء تقاطع المستشفى وجزء من الطريق الدائري.

وكان أمير الباحة قد افتتح الشهر الماضي حركة السير في عددٍ من الطرق بقيمة جاوزت نصف مليار ريال.