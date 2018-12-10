أمين جازان: البيعة احتفاء بمواصلة الإنجازات وجعلت من المملكة قوة فاعلة إقليمياً ودولياً

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رفع أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال أمين منطقة جازان في تصريح بهذه المناسبة، إن ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهدة على الإنجازات الضخمة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جميع المجالات وجعلت من المملكة قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وأسست لمستقبل واعد تتنوع فيه مصادر الدخل وقوة الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة للوطن والمواطن بما في ذلك الخدمات البلدية.
وأكد أمين منطقة جازان أن الاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم يجسد مدى قوة تلاحم الشعب السعودي مع قيادته والسير قدماً في تحقيق الإنجازات العظيمة لهذا الوطن المعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه –.
وبيّن "ابن سعيدان" أن الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة من قِبل الشعب السعودي هو احتفاء بمواصلة الإنجازات والنجاحات المقدمة من قيادتنا الحكيمة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
أمين جازان: البيعة احتفاء بمواصلة الإنجازات وجعلت من المملكة قوة فاعلة إقليمياً ودولياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
رفع أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال أمين منطقة جازان في تصريح بهذه المناسبة، إن ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهدة على الإنجازات الضخمة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جميع المجالات وجعلت من المملكة قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وأسست لمستقبل واعد تتنوع فيه مصادر الدخل وقوة الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة للوطن والمواطن بما في ذلك الخدمات البلدية.
وأكد أمين منطقة جازان أن الاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم يجسد مدى قوة تلاحم الشعب السعودي مع قيادته والسير قدماً في تحقيق الإنجازات العظيمة لهذا الوطن المعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه –.
وبيّن "ابن سعيدان" أن الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة من قِبل الشعب السعودي هو احتفاء بمواصلة الإنجازات والنجاحات المقدمة من قيادتنا الحكيمة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:41 AM
رفع باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة التهنئة لمقام خادم الحرمين
رفع أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة وبلديات المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال أمين منطقة جازان في تصريح بهذه المناسبة، إن ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين تأتي شاهدة على الإنجازات الضخمة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جميع المجالات وجعلت من المملكة قوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وأسست لمستقبل واعد تتنوع فيه مصادر الدخل وقوة الاقتصاد من خلال برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها القيادة الرشيدة للوطن والمواطن بما في ذلك الخدمات البلدية.
وأكد أمين منطقة جازان أن الاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم يجسد مدى قوة تلاحم الشعب السعودي مع قيادته والسير قدماً في تحقيق الإنجازات العظيمة لهذا الوطن المعطاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله ورعاه - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه –.
وبيّن "ابن سعيدان" أن الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة من قِبل الشعب السعودي هو احتفاء بمواصلة الإنجازات والنجاحات المقدمة من قيادتنا الحكيمة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
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المصدر : الخليج 365
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