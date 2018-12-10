السعودية اليوم / المستشار بالديوان الملكي المهندس السلطان : افتتاح حي الطريف التاريخي فرحة كبيرة



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

قال معالي المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة ، مقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسقال معالي المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمين منطقة الرياض السابق المهندس إبراهيم السلطان إن افتتاح حي الطريف التاريخي اليوم وهو المشروع الحلم منذ 22 سنة فرحة كبيرة ، مقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أشرف وتابع انتهاء هذا المشروع المتعثر وذلك بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لسموه بإنهاء المشروع خلال فترة 6 أشهر من تاريخه بعد تأخره لفترة طويلة بين العديد من الجهات.// انتهى //00:43ت م0350

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