شكرا لقرائتكم ما هي إجراءات نقل ملكية السيارة ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - رد المرور السعودي على استفسار بشأن إجراءات نقل ملكية السيارة. وأكد المرور أن نقل الملكية يكون عن طريق المعارض المعتمدة، كما يلزم الفحص الفني. وبالنسبة إلى شراء سيارة مستعملة، فأوضح المرور أن من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.

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