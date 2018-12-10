شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في وداع جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.



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