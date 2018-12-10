شكرا لقرائتكم خبر عن أمير دولة الكويت يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الرياض، اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الرياض، اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد, وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.



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