شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الـ 13 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الثالثة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم. أعلن حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص للدورة الثالثة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأشار حساب المواطن إلى أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأثنين بإذن الله.



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