شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز العربي لـ «الدراسات السياسية»: دور السعودية بارز مع دول الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك - هاتفياً القاهرة)

قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد صادق اسماعيل لـ«الخليج 365»، أن المملكة العربية السعودية لديها علاقاتها ثنائية مميزة مع أشقائها في دول الخليج لافتاً أن القيادة السعودية حكيمة وتعرف تتعامل مع الأمور والتوازن فيما يتعلق بأمن الخليج وهي تقوم بدور بارز من خلال قوات التحالف لحماية أمن الخليج وليس المملكة فقط.

وأكد اسماعيل، أن السعودية لها دور هام ومؤثر منذ قيام مجلس التعاون الخليجي عام 1981 حيث كان لها دور بالنشأة ودور قوي في استمرار المجلس حتى اليوم، مشيراً لدور المملكة في دعم القوات الخليجية الخليجة واستمرارها.