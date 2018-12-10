شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري روماتيزم يحذّر: التهاب المفاصل المزمن يؤدي للإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

حذر استشاري أمراض الروماتيزم بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سامي محمد بحلس، من التهاب المفاصل المزمن الذي يصيبها ويشوهها، ويتسبب في عدم القدرة على استخدامها ما يؤدي الى الإعاقة، مشيراً إلى أن هذا الالتهاب يكمن في فئة «صغار السن» الذين يعتبرون من الأعضاء الفاعلين في المجتمع، الأمر الذي يساهم في تدني خدمتهم له، بسبب تأثيرات هذا المرض، فيما يؤثر هذا المرض في النساء أكثر من الرجال، لا سيما مع علاجات ذات صلة بهن يتم منعها عند الحمل أو الرضاعة.

وأكد بحلس وجود جميع العلاجات بكافة المستشفيات. وشدد على أهمية دور الأطباء التوعوي للمجتمع، وتوعية المرضى من الروماتويد، والنقرس، وهشاشة العظام، والذئبة الحمراء، وأعراضها، وكيفية علاجها، وطرق تفاديها والتخلص منها، ناصحا المرضى بالذهاب إلى الطبيب المختص، وعرض الحالة، والالتزام بالأدوية والعلاجات، وكذلك الالتزام بمنهج صحي في الحياة،، والرياضة، وتناول وجبات متكاملة، وترك التدخين.

الجدير بالذكر أن كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، كانت قد أقامت أخيراً بالتعاون مع الجمعية السعودية للباطنة، دورة مكثفة توعوية لمرضى الروماتويد، فيما سيتم تنفيذ دورة صحية أخرى لبحث آخر تطورات أمراض الروماتيزم الخميس ٢٠ربيع الآخر في فندق كراون بلازا بجدة من الساعة 5-6 مساء، ضمن جلسات المؤتمر الجامعي الرابع في 27 ديسمبر.