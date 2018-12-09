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انت الان تتابع "الزاحمي": المملكة أطلقت مشاريع صُنف بعضها بالأضخم على مستوى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي في الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: نحمد الله تعالى ونشكره على نعمة الأمن والأمان والازدهار الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر، والمتأمل في هذا العهد المبارك يجد الشموخ والعزة والتصدي بحزم وعزم للتمدد الإيراني بعقيدتهم الفاسدة وإفشال كل مخططاتهم التوسعية لتكون كلمة الله هي العليا في ظل عقيدة إسلامية صحيحة خالية من الشوائب.
أضاف: كما أنه ركز على التخطيط والتنظيم والبناء الداخلي وفق رؤية طموحة جعلت من إنسان هذا البلد المصدر والثروة الحقيقية لتقدم وازدهار المملكة وأطلق لشباب الوطن العنان للإبداع والابتكار وبدأنا نشاهد الإنجازات النوعية بأيد سعودية فأطلقت الأقمار الصناعية وصنعت الأسلحة والمعدات الثقيلة، وحقق طلابنا العديد من الجوائز العالمية، وسجلت المملكة عدداً من براءات الاختراع ما يفوق ما سجل في الدول العربية مجتمعة.
وأشار: وكان لابد من نظرة شاملة لمصادر التنمية والاستثمار وتنويع مصادر الدخل فأطلقت المملكة عدة مشاريع تنموية عملاقة، صنف بعضها الأضخم على مستوى العالم (نيوم، القدية، جدة داون تاون، البحر الأحمر وجهة سياحية،....).
وأكد أن بلادنا المملكة العربية السعودية على موعد مع مكانها الصحيح اللائق بها وهو القمة وليس غير القمة.. فاللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل مخلص لرفعة هذه البلاد المباركة، ودمت على القمة يا وطني.
"الزاحمي": المملكة أطلقت مشاريع صُنف بعضها بالأضخم على مستوى العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
قال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي في الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: نحمد الله تعالى ونشكره على نعمة الأمن والأمان والازدهار الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر، والمتأمل في هذا العهد المبارك يجد الشموخ والعزة والتصدي بحزم وعزم للتمدد الإيراني بعقيدتهم الفاسدة وإفشال كل مخططاتهم التوسعية لتكون كلمة الله هي العليا في ظل عقيدة إسلامية صحيحة خالية من الشوائب.
أضاف: كما أنه ركز على التخطيط والتنظيم والبناء الداخلي وفق رؤية طموحة جعلت من إنسان هذا البلد المصدر والثروة الحقيقية لتقدم وازدهار المملكة وأطلق لشباب الوطن العنان للإبداع والابتكار وبدأنا نشاهد الإنجازات النوعية بأيد سعودية فأطلقت الأقمار الصناعية وصنعت الأسلحة والمعدات الثقيلة، وحقق طلابنا العديد من الجوائز العالمية، وسجلت المملكة عدداً من براءات الاختراع ما يفوق ما سجل في الدول العربية مجتمعة.
وأشار: وكان لابد من نظرة شاملة لمصادر التنمية والاستثمار وتنويع مصادر الدخل فأطلقت المملكة عدة مشاريع تنموية عملاقة، صنف بعضها الأضخم على مستوى العالم (نيوم، القدية، جدة داون تاون، البحر الأحمر وجهة سياحية،....).
وأكد أن بلادنا المملكة العربية السعودية على موعد مع مكانها الصحيح اللائق بها وهو القمة وليس غير القمة.. فاللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل مخلص لرفعة هذه البلاد المباركة، ودمت على القمة يا وطني.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:29 AM
في الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
قال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي في الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: نحمد الله تعالى ونشكره على نعمة الأمن والأمان والازدهار الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر، والمتأمل في هذا العهد المبارك يجد الشموخ والعزة والتصدي بحزم وعزم للتمدد الإيراني بعقيدتهم الفاسدة وإفشال كل مخططاتهم التوسعية لتكون كلمة الله هي العليا في ظل عقيدة إسلامية صحيحة خالية من الشوائب.
أضاف: كما أنه ركز على التخطيط والتنظيم والبناء الداخلي وفق رؤية طموحة جعلت من إنسان هذا البلد المصدر والثروة الحقيقية لتقدم وازدهار المملكة وأطلق لشباب الوطن العنان للإبداع والابتكار وبدأنا نشاهد الإنجازات النوعية بأيد سعودية فأطلقت الأقمار الصناعية وصنعت الأسلحة والمعدات الثقيلة، وحقق طلابنا العديد من الجوائز العالمية، وسجلت المملكة عدداً من براءات الاختراع ما يفوق ما سجل في الدول العربية مجتمعة.
وأشار: وكان لابد من نظرة شاملة لمصادر التنمية والاستثمار وتنويع مصادر الدخل فأطلقت المملكة عدة مشاريع تنموية عملاقة، صنف بعضها الأضخم على مستوى العالم (نيوم، القدية، جدة داون تاون، البحر الأحمر وجهة سياحية،....).
وأكد أن بلادنا المملكة العربية السعودية على موعد مع مكانها الصحيح اللائق بها وهو القمة وليس غير القمة.. فاللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل مخلص لرفعة هذه البلاد المباركة، ودمت على القمة يا وطني.
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المصدر : الخليج 365
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