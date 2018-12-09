"السماري": قبل 4 سنوات شهد قصر الحكم وإمارات المناطق أكبر بيعة تفوق كل مشاهد الديمقراطية

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر الدكتور فهد بن عبدالله السماري المستشار في الديوان الملكي والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، أن قصر الحكم بالعاصمة الرياض ومقرات إمارات المناطق في المملكة قبل أربع سنوات يشهد أكبر وأوسع مبايعة لملك للبلاد فاقت كل مشاهد الديمقراطية هنا وهناك، حين هبّ الشعب السعودي بعفوية وحب ومن كل المناطق إلى قصر الحكم لمبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ملكًا للمملكة العربية السعودية، مترجمين محورين مهمين.

وأوضح أن أول المحورين هو أن البيعة للحاكم نهج إسلامي أصيل درج عليه الشعب السعودي منذ عهد الدولة السعودية الأولى، وبالتالي هو أصل في نظام الحكم السعودي سواء قبل كتابته أو بعد ذلك، وثانيهما أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ يحفظه الله ــــ يحظى بمحبة كبيرة لدى الشعب فعلى مدى خمسين عامًا قضاها ـــ يحفظه الله ـــ أميرًا لمنطقة الرياض كان الواجهة الشعبية للحكم السعودي، والأقرب لتحسس احتياجات الشعب السعودي الوفي، كونه ــ يحفظه الله ـــ مآل كثير من أفراده في حل مشاكلهم، واستقبال آرائهم بتقدير، ومناقشة اقتراحاتهم بأفق واسع، ودعم أفكارهم التنموية بروح وطنية، لما وجدوا فيه من حكمة في التعامل، والمعرفة الدقيقة بالأنساب، والفراسة الفطرية، واحترام الوقت والمواطن، والذاكرة المميزة التي تُسهل على المواطن إيصال رسالته.

وأوضح أنه "لما رأى فيه أشقاؤه وإخوانه الملوك ــ رحمهم الله ــــ من حب جم من العامة والخاصة له ــ يحفظه الله ــ ، وإدراكه العميق والسابر لثقافاتهم، ووعيه بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية للمجتمع فكان لهم ـــ رحمهم الله ــ مستشارًا ورئيسًا لمجلس الأسرة المالكة، وداعمًا للتاريخ الوطني ولمؤسساته وفعالياته بصفته لُب الهوية الوطنية".

وأضاف: "انتقل الحكم بسلاسة معهودة على مر تاريخ الدولة السعودية الحديثة، وأخذ الملك سلمان بن عبدالعزيز البيعة من كل فئات المجتمع حاكمًا يُخلَص له السمع، وتقدّم له الطاعة، وتجب عليهم الشورى إذا طلبوا لها وفي مشهد عظيم للبيعة حدث سبع مرات في عهد الدولة السعودية الحديثة منذ البيعة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ــــ بعد استرداد الرياض في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض، حين أذِن له والده الإمام عبدالرحمن الفيصل ـــ رحمه الله ـــ بتولي الحكم لمعرفته بإخلاصه الكبير، وحبه للوطن وتصوره لمستقبله، وتضحياته من أجل استرداده من النسيان، فما زلنا نعيش في أفياء هذه البيعة الأولى المباركة، وننعم بأمانها ونتنعم من خيرها، ونفخر باستمرارها بالكيفية نفسها مع تزايد في المشاعر المتبادلة في كل مرة جديدة".

وأردف: "نعم.. سبع بيعات إسلامية المبدأ، سعودية التطبيق حدثت في عهد المملكة العربية السعودية، كان مبعثها تقديم الملك لسمات حكمه المقبل إلى الشعب، وتقديم المواطنين الولاء في السراء والضراء، والوفاء في السلم والحرب للملك، وخدمة الإسلام والمسلمين والمشاعر المقدسة، وتأكيد استمرار الوحدة الوطنية تحت القيم والركائز التي يرفرف بها العلم السعودي وأولها التوحيد ومبادئه العظيمة ومنها تعزيز العلاقات البشرية العادلة في العلاقة بين الملك والشعب، والتعاهد على وحدة الوطن وأمنه وعمارته".

وأشار إلى أنه "جاء عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح سياسي عزز الحزم والعزم في علاقات المملكة الدولية، وباستشراف اقتصادي متفرد بالاعتماد على النفس، والشراكة في البناء بين العام والخاص، والتخلص من لزمة البترول التي سرقت الشخصية السعودية إلى صورة مشوهة لدى الغير وقد تكون أيضًا رمته في مسار الاتكالية الباردة، وتغيير استئثار البترول بأغلب الاقتصاد المحلي بمقومات وقنوات اقتصادية حديثة أظهرتها أدوات استشعار المستقبل لمقومات الحياة المقبلة، وتنامي جدوى الفرص البديلة، مع تعزيز الهوية السعودية الوطنية عبر مبادرات ومشروعات أطلقتها مؤسسات الدولة وأجهزتها ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى القفزة النوعية بإنشاء المشروعات العصرية التي تتواكب مع الواقع العالمي بتحولاته الإلكترونية التي أصبحت الخيار الأفضل للتواصل بين الأجيال الواحدة والمجتمعات المختلفة، فكانت مشروعات: نيوم، والقدية، وهيئة تطوير الدرعية والعلا، روافد قوية لتقديم المعرفة السعودية للعالم بما تتضمنه من التاريخ والتراث والسياحة والرياضة بمميزاتها الخاصة ومبادئها العامة، وتنشيط الكوادر الشبابية بصفتها الذراع الأقوى والفكر المستقبلي للوطن".

وأكد أنه "على الرغم من تولي خادم الحرمين الشريفين أعباء إدارة شؤون البلاد بملفاتها المختلفة ودورها المؤثر في الحدث الدولي إلا أنه ــــ يحفظه الله ـــ تلطف ولم يتخل عن رئاسة مجلس إدارة الدارة ومتابعة مسيرتها وعطاءاتها العلمية والوطنية بالتوجيه والرعاية، فقفزت بفضل ذلك إلى تحقيق طموحاتها، وتنوعت مساراتها وتجوّدت، وأصبحت "بيتًا للجميع" كما أراد لها يحفظه الله، كما جددت دارة الملك عبدالعزيز من إستراتيجيتها بدعم مفردات الهوية الوطنية وتعزيزها وعصرنة هذه الركائز باهتمام ومتابعة خاصة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز– يحفظه الله- لتكون هذه المنتجات الجديدة تطويرًا للدارة تتوافق عناصره ومنتجاته مع متطلبات رؤية السعودية 2030".