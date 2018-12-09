مبتعث من جامعة الملك خالد بملبورن يحقق إنجازاً علمياً

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كرمت الجامعة الملكية في ملبورن بأستراليا المبتعث من جامعة الملك خالد (قسم هندسة الحاسب الآلي بكلية علوم الحاسب الآلي)، علي عبدالرحمن شري الشهري، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والباحثين بالجامعة؛ وذلك لحصوله على عضوية المفتاح الذهبي للشرف العالمي؛ نظير تفوقه وتميزه الأكاديمي في دراسته بمرحلة الماجستير، وحصوله على معدل تراكمي مرتفع، ولبحثه العلمي المتميز في صناعة أجهزة مرنة بتقنية النانو، والتي استطاع من خلالها أن يحول القطع الإلكترونية إلى ثنائية الأبعاد وصناعة أجهزة مرنة وفعالة (Flexible platforms).
وهنّأ مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي المبتعث الشهري، مؤكداً أن الجامعة تفخر بتميزه وتميز جميع مبتعثي الجامعة ومبتعثي الوطن الذين يحققون تميزاً يليق بالحضور العلمي الذي تستحقه المملكة في المحافل العلمية العالمية.
مبتعث من جامعة الملك خالد بملبورن يحقق إنجازاً علمياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
كرمت الجامعة الملكية في ملبورن بأستراليا المبتعث من جامعة الملك خالد (قسم هندسة الحاسب الآلي بكلية علوم الحاسب الآلي)، علي عبدالرحمن شري الشهري، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والباحثين بالجامعة؛ وذلك لحصوله على عضوية المفتاح الذهبي للشرف العالمي؛ نظير تفوقه وتميزه الأكاديمي في دراسته بمرحلة الماجستير، وحصوله على معدل تراكمي مرتفع، ولبحثه العلمي المتميز في صناعة أجهزة مرنة بتقنية النانو، والتي استطاع من خلالها أن يحول القطع الإلكترونية إلى ثنائية الأبعاد وصناعة أجهزة مرنة وفعالة (Flexible platforms).
وهنّأ مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي المبتعث الشهري، مؤكداً أن الجامعة تفخر بتميزه وتميز جميع مبتعثي الجامعة ومبتعثي الوطن الذين يحققون تميزاً يليق بالحضور العلمي الذي تستحقه المملكة في المحافل العلمية العالمية.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:21 AM
كرمته الجامعة الملكية بأستراليا
كرمت الجامعة الملكية في ملبورن بأستراليا المبتعث من جامعة الملك خالد (قسم هندسة الحاسب الآلي بكلية علوم الحاسب الآلي)، علي عبدالرحمن شري الشهري، بحضور نخبة من كبار الأكاديميين والباحثين بالجامعة؛ وذلك لحصوله على عضوية المفتاح الذهبي للشرف العالمي؛ نظير تفوقه وتميزه الأكاديمي في دراسته بمرحلة الماجستير، وحصوله على معدل تراكمي مرتفع، ولبحثه العلمي المتميز في صناعة أجهزة مرنة بتقنية النانو، والتي استطاع من خلالها أن يحول القطع الإلكترونية إلى ثنائية الأبعاد وصناعة أجهزة مرنة وفعالة (Flexible platforms).
وهنّأ مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي المبتعث الشهري، مؤكداً أن الجامعة تفخر بتميزه وتميز جميع مبتعثي الجامعة ومبتعثي الوطن الذين يحققون تميزاً يليق بالحضور العلمي الذي تستحقه المملكة في المحافل العلمية العالمية.
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المصدر : الخليج 365
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