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محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. "الفيصل" يطل بقصيدة "لمّوا عصاكم" بمناسبة ذكرى البيعة متعب البقمي الخليج 365 2018-12-10 أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة وطنية جديدة بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة بعنوان "لمّوا عصاكم". 10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440 12:21 AM أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة وطنية جديدة بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة بعنوان "لمّوا عصاكم". نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. "الفيصل" يطل بقصيدة "لمّوا عصاكم" بمناسبة ذكرى البيعة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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