النصر يخطف الأفضلية من الهلال في "ديربي الرياض".. أزمة باهبري والشباب تشتعل.. الاتحاد لا جديد

محمد بن مسعود - الدمام - صراع لقب "ديربي الشرقية" يحتدم.. "الخليج 365" تفند أحداث الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

شارفت منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على النهاية، ولازال الصراع يشتد بين فرق المقدمة من أجل الظفر بصدارة الترتيب ( بطل الشتاء)، كما هو الحال بين الفرق التي تقبع في ذيل القائمة والتي تسعى للهروب من دائرة الخطر وشبح الهبوط.

وفي هذا التقرير ترصد "الخليج 365" أبرز الأحداث في الجولة 12 من الدوري.

قمة الهلال والنصر

أوفت قمة الجولة 12 التي جمعت الهلال والنصر "ديربي الرياض " بالوعد، وتقاسم الفريقان المستوى الفني شوطاً بآخر، وحضر التعادل العادل 2/2، كما وصفه غالبية النقاد، لكن الهلاليين علقوا بأن التعادل كان أشبه بالخسارة لهم (أفضلية الأرض والجمهور ) كون الفارق النقطي تقلص بين الغريمين إلى ثلاث نقاط فقط، مع أفضلية مباراة مؤجلة له أمام أحد.

وبقي الهلال في الصدارة (29 نقطة) والنصر في الوصافة (26 نقطة)، لكن الهلال خسر خدمات البرازيلي "كاريلو " الذي خرج بالبطاقة الحمراء بعد التصرف المشين مع لاعب النصر "بيتروس " وصدر مساء اليوم إيقافه مباراتين رسميتين.

تراجع الأهلي والفرسان

شهدت الجولة 12 تراجع الأهلي في المستوى الفني، بل والتعادل السلبي الذي جمعه مع الرائد على أرضه وبين جماهيره.

وعطلت هذه النتيجة زحف الأهلي نحو منافسة النصر والهلال للتربع على القمة (24 نقطة) كما خسر "الراقي " خدمات لاعبه البرازيلي "باولو دياز " الذي خرج بالبطاقة الحمراء وإيقافه مباراة رسمية.

وشهدت الجولة تراجع فرسان مكة للخلف، بعد الخسارة القاسية من التعاون الذي خطف منهم المركز الرابع، وبات الوحدة خارج مربع الكبار.

أزمة هتان باهبري

تصاعدت أزمة لاعب الشباب (الدولي ) هتان باهبري مع ناديه، بعد أن سرت شائعة برحيل اللاعب للاتحاد في "الميركاتو الشتوي "

وكان اللاعب قد غاب عن لقاء الشباب ونظيره أحد في هذه الجولة، ومع ذلك حقق الشباب فوزاً ثميناً بهدف دون مقابل وصل من خلاله للنقطة 20 عاد من خلاله لسكة الانتصارات.

ولازالت الصورة غير واضحة بين الطرفين حتى هذه اللحظة.

الاتفاق والقادسية.. ليس "ديربي"

تصاعدت الأصوات بين الاتفاق والقادسية، قبل المواجهة واختلفا حول مسمى "ديربي الشرقية "، حيث أكد الغالبية أن "ديربي الشرقية " هو ما يجمع الاتفاق والنهضة على مر السنين، وليس ما يجمع القادسية ( من الخبر ) والاتفاق ( من الدمام ).

وابتسمت قمة الشرقية لأبناء الخبر ورفاق "إلتون " بهدفين دون مقابل، وبقي التنافس الطردي بين الفريقين نقطيا وفي الترتيب توالياً.

الاتحاد يواصل النزيف

لم يتغير حال العميد، وبقي أسيراً لذيل مؤخرة ترتيب فرق الدوري وبثلاث نقاط، حيث أخد الفيصلي نصيبه من الاتحاد وهزمه في عقر داره وبين جماهيره 2/1.

لازال "المونديالي " ينزف، ولازالت الجماهير صابرة وتنتظر "الميركاتو الشتوي " لعل رياح التغيير الإيجابية تشمله وتعيد ترتيب أوراقه من جديد.

"قوميز" يتصدر

تربع مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" على صدارة الهدافين، بعد هدفيه في مرمى النصر ( 9 أهداف ) ويأتي لاعب التعاون " ليندر " ثانياً برصيد (8 أهداف ) وفي المركز الثالث والرابع والخامس ( توالياً ) مهاجم الأهلي عمر السومة، ولاعب الحزم محمد الصيعري، ولاعب الاتفاق "جوانكا " برصيد سبعة أهداف لكل لاعب.