خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي

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رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مساء اليوم الأحد 2 ربيع الآخر 1440هـ حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف المشروع إلى تطوير الحي التاريخي بإعماره، وتحويله إلى مركز ثقافي سياحي دولي، وفـقًا لخصائصه التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية في إطار عصري، ووضعه في مصاف المدن التراثية العالمية.
وعبَّر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في تصريح له بهذه المناسبة عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تفضله برعاية حفل افتتاح المشروع الذي يتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للبيعة.
خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-10
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مساء اليوم الأحد 2 ربيع الآخر 1440هـ حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف المشروع إلى تطوير الحي التاريخي بإعماره، وتحويله إلى مركز ثقافي سياحي دولي، وفـقًا لخصائصه التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية في إطار عصري، ووضعه في مصاف المدن التراثية العالمية.
وعبَّر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في تصريح له بهذه المناسبة عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تفضله برعاية حفل افتتاح المشروع الذي يتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للبيعة.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:07 AM
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:12 AM
يهدف إلى تحويله لمركز ثقافي سياحي دولي.. وبحضور قادة ورؤساء دول مجلس التعاون
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مساء اليوم الأحد 2 ربيع الآخر 1440هـ حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف المشروع إلى تطوير الحي التاريخي بإعماره، وتحويله إلى مركز ثقافي سياحي دولي، وفـقًا لخصائصه التاريخية والثقافية والعمرانية والبيئية في إطار عصري، ووضعه في مصاف المدن التراثية العالمية.
وعبَّر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في تصريح له بهذه المناسبة عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تفضله برعاية حفل افتتاح المشروع الذي يتزامن مع حلول الذكرى الرابعة للبيعة.
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المصدر : الخليج 365
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