- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "أخضر الصالات" يتأهل لنهائي كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم رسميًا إلى نهائيات كاس أمّم آسيا لكرة قدم الصالات 2019م بعد تغلبه على المنتخب البحريني الشقيق بنتيجة 10-3 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المقامة على صالة مجمع زايد الرياضية في الفجيرة.
وقد سجل أهداف المنتخب السعودي كلٌ من محمد مران (أربعة أهداف) وفهد القاسم (ثلاثة أهداف) وعبدالله جمال والوليد الحربي ومشاري العبيد.
وقد قدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى قويًا توجهم بالتأهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة.
من جهة أخرى رفع مدرب المنتخب السعودي مبارك الشهراني تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وإلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة.
وقال: "نهدي هذا الإنجاز إلى قادتنا ـ حفظهم الله ـ لنا وإلى جميع الشعب السعودي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ إنما من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير جميع سبل نجاح أي مهمة، والحمد لله وفقنا وحققنا هذا الإنجاز.
"أخضر الصالات" يتأهل لنهائي كأس آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-10
تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم رسميًا إلى نهائيات كاس أمّم آسيا لكرة قدم الصالات 2019م بعد تغلبه على المنتخب البحريني الشقيق بنتيجة 10-3 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المقامة على صالة مجمع زايد الرياضية في الفجيرة.
وقد سجل أهداف المنتخب السعودي كلٌ من محمد مران (أربعة أهداف) وفهد القاسم (ثلاثة أهداف) وعبدالله جمال والوليد الحربي ومشاري العبيد.
وقد قدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى قويًا توجهم بالتأهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة.
من جهة أخرى رفع مدرب المنتخب السعودي مبارك الشهراني تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وإلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة.
وقال: "نهدي هذا الإنجاز إلى قادتنا ـ حفظهم الله ـ لنا وإلى جميع الشعب السعودي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ إنما من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير جميع سبل نجاح أي مهمة، والحمد لله وفقنا وحققنا هذا الإنجاز.
10 ديسمبر 2018 - 3 ربيع الآخر 1440
12:11 AM
بعد تغلبه على البحرين بعشرة أهداف
تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم رسميًا إلى نهائيات كاس أمّم آسيا لكرة قدم الصالات 2019م بعد تغلبه على المنتخب البحريني الشقيق بنتيجة 10-3 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المقامة على صالة مجمع زايد الرياضية في الفجيرة.
وقد سجل أهداف المنتخب السعودي كلٌ من محمد مران (أربعة أهداف) وفهد القاسم (ثلاثة أهداف) وعبدالله جمال والوليد الحربي ومشاري العبيد.
وقد قدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى قويًا توجهم بالتأهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة.
من جهة أخرى رفع مدرب المنتخب السعودي مبارك الشهراني تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وإلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة.
وقال: "نهدي هذا الإنجاز إلى قادتنا ـ حفظهم الله ـ لنا وإلى جميع الشعب السعودي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ إنما من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير جميع سبل نجاح أي مهمة، والحمد لله وفقنا وحققنا هذا الإنجاز.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "أخضر الصالات" يتأهل لنهائي كأس آسيا ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "أخضر الصالات" يتأهل لنهائي كأس آسيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .