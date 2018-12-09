"أخضر الصالات" يتأهل لنهائي كأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تغلبه على البحرين بعشرة أهداف

تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم رسميًا إلى نهائيات كاس أمّم آسيا لكرة قدم الصالات 2019م بعد تغلبه على المنتخب البحريني الشقيق بنتيجة 10-3 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المقامة على صالة مجمع زايد الرياضية في الفجيرة.

وقد سجل أهداف المنتخب السعودي كلٌ من محمد مران (أربعة أهداف) وفهد القاسم (ثلاثة أهداف) وعبدالله جمال والوليد الحربي ومشاري العبيد.

وقد قدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى قويًا توجهم بالتأهل لنهائيات كأس آسيا المقبلة.

من جهة أخرى رفع مدرب المنتخب السعودي مبارك الشهراني تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وإلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة.

وقال: "نهدي هذا الإنجاز إلى قادتنا ـ حفظهم الله ـ لنا وإلى جميع الشعب السعودي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ إنما من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على توفير جميع سبل نجاح أي مهمة، والحمد لله وفقنا وحققنا هذا الإنجاز.