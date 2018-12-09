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محمد بن مسعود - الدمام - يرقد في مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية نتيجة تعرُّضه لإصابة بادر لاعب المنتخب السابق ونادي النصر ماجد عبدالله بزيارة أحد جنود الوطن المشاركين بالحد الجنوبي، الذي يرقد في مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية نتيجة تعرُّضه لإصابة. وغرد "ماجد" في حسابه قائلاً: ‏كلي فخر بأحد أبطالنا بالحد الجنوبي.. ‏بمعنويات عالية ومرتفعة وجدته رغم إصابته التي نتج منها بتر يواجهها برضا وابتسامة. بمثل إبراهيم بادي الزهراني تُحمى الديار. شاهد.. ماجد عبدالله في زيارة أحد أبطال الحد: وجدته مبتسمًا رغم البتر عيسى الحربي الخليج 365 2018-12-09 بادر لاعب المنتخب السابق ونادي النصر ماجد عبدالله بزيارة أحد جنود الوطن المشاركين بالحد الجنوبي، الذي يرقد في مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية نتيجة تعرُّضه لإصابة. وغرد "ماجد" في حسابه قائلاً: ‏كلي فخر بأحد أبطالنا بالحد الجنوبي.. ‏بمعنويات عالية ومرتفعة وجدته رغم إصابته التي نتج منها بتر يواجهها برضا وابتسامة. بمثل إبراهيم بادي الزهراني تُحمى الديار. 09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 11:54 PM يرقد في مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية نتيجة تعرُّضه لإصابة يرقد في مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية نتيجة تعرُّضه لإصابة بادر لاعب المنتخب السابق ونادي النصر ماجد عبدالله بزيارة أحد جنود الوطن المشاركين بالحد الجنوبي، الذي يرقد في مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية نتيجة تعرُّضه لإصابة. وغرد "ماجد" في حسابه قائلاً: ‏كلي فخر بأحد أبطالنا بالحد الجنوبي.. ‏بمعنويات عالية ومرتفعة وجدته رغم إصابته التي نتج منها بتر يواجهها برضا وابتسامة. بمثل إبراهيم بادي الزهراني تُحمى الديار. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد.. ماجد عبدالله في زيارة أحد أبطال الحد: وجدته مبتسمًا رغم البتر ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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