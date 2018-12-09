مدير صحة عسير ونجران يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة

محمد بن مسعود - الدمام - مشيدًا بما شهده هذا العهد الزاهر من إنجازات على جميع المستويات

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عايض العسيري باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة نجران وعسير، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.

وأعرب "العسيري" عن سعادته بهذه المناسبة التي تمر على الوطن وهو يرفلُ بثياب العزة والرخاء وتلاحم الشعب والقيادة، تحت راية التوحيد بقيادة حكيمة تضع مصلحة المواطن في أولويات اهتمامها لتحقيق التنمية المطلوبة في المجالات كافة، ورغد العيش وفق استقرار اقتصادي تضمنتها ورسمت أهدافها رؤية المملكة 2030.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: لقد شهد هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - إنجازات تتوالى، وتطلعات تتحقق، واقتصاد يزدهر، وعناية بكل سبل التقدم والرقي، واهتمام ورعاية بإنسان هذه البلاد بمنهج وسطي، مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبرؤية واضحة وبرامج تنموية طموحة، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في عهد خادم الحرمين الشريفين حظي بدعم واهتمام كبير ومتواصل، ولعل ما يُصرف من ميزانيات ضخمة على القطاع الصحي لدليل على الاهتمام الكبير الذي توليه هذه القيادة الرشيدة بصحة الإنسان ليبقى عضوًا فعالاً في مجتمعه يخدم وطنه وهو في أتم صحة وعافية.

وسأل "العسيري" الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.