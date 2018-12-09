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محمد بن مسعود - الدمام - "المنجومي" يحتفل بزواجه في الطائف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09 احتفل الشاب "سعد بن حسن المنجومي الثبيتي"، بزواجه في الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور بحضور جميع الأقارب والأصدقاء، والذين قدموا مباركتهم للعريس.

09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 11:52 PM احتفل الشاب "سعد بن حسن المنجومي الثبيتي"، بزواجه في الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور بحضور جميع الأقارب والأصدقاء، والذين قدموا مباركتهم للعريس.

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المصدر : الخليج 365

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