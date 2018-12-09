أمير الجوف: ذكرى البيعة ترسم صورة نموذجية لإعلان الولاء للقيادة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أن ذكرى البيعة التي يجددها أبناء الوطن في كل عام، ترسم أروع صور الولاء لقيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.
وقال الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة: "أتشرف بالحديث عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، فهو الشخصية التي تُمثل الثُقل السياسي والاقتصادي مع ما نشاهده ويشهد به العالم أجمع من إنجازات تسابق الزمن على الصعيدين الداخلي والخارجي، كيف لا وهو من سار على راسم سياسة الدولة ومؤسسها وواضع قواعدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله".
وأضاف أمير منطقة الجوف أن "الجميع هنا يعمل إلى ترجمة الولاء للقيادة والانتماء لهذا الوطن المعطاء على أرض الواقع، لتكون ممارسات عملية لترسيخ قيم الانتماء الوطني واستنفار الهمم والطاقات والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، فهم يواجهون بكل حزم كافة التحديات والتطلع نحو مستقبل واعد بمشيئة الله تعالى".
ولفت إلى أن المملكة شهدت في العهد الزاهر قفزات تنموية هائلة، شملت جميع مناطق المملكة، وكان آخرها ما دشنها قائد هذه النهضة قبل أسابيع في عدد من مناطق المملكة، وكان منها منطقة الجوف التي حظيت بشرف الزيارة، وتدشين مشروعات تنموية عملاقة ستساهم في دفع اقتصاد المملكة.
ودعا الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
أمير الجوف: ذكرى البيعة ترسم صورة نموذجية لإعلان الولاء للقيادةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
أكد الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أن ذكرى البيعة التي يجددها أبناء الوطن في كل عام، ترسم أروع صور الولاء لقيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.
وقال الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة: "أتشرف بالحديث عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، فهو الشخصية التي تُمثل الثُقل السياسي والاقتصادي مع ما نشاهده ويشهد به العالم أجمع من إنجازات تسابق الزمن على الصعيدين الداخلي والخارجي، كيف لا وهو من سار على راسم سياسة الدولة ومؤسسها وواضع قواعدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله".
وأضاف أمير منطقة الجوف أن "الجميع هنا يعمل إلى ترجمة الولاء للقيادة والانتماء لهذا الوطن المعطاء على أرض الواقع، لتكون ممارسات عملية لترسيخ قيم الانتماء الوطني واستنفار الهمم والطاقات والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، فهم يواجهون بكل حزم كافة التحديات والتطلع نحو مستقبل واعد بمشيئة الله تعالى".
ولفت إلى أن المملكة شهدت في العهد الزاهر قفزات تنموية هائلة، شملت جميع مناطق المملكة، وكان آخرها ما دشنها قائد هذه النهضة قبل أسابيع في عدد من مناطق المملكة، وكان منها منطقة الجوف التي حظيت بشرف الزيارة، وتدشين مشروعات تنموية عملاقة ستساهم في دفع اقتصاد المملكة.
ودعا الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
11:52 PM
أكد الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أن ذكرى البيعة التي يجددها أبناء الوطن في كل عام، ترسم أروع صور الولاء لقيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.
وقال الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة: "أتشرف بالحديث عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، فهو الشخصية التي تُمثل الثُقل السياسي والاقتصادي مع ما نشاهده ويشهد به العالم أجمع من إنجازات تسابق الزمن على الصعيدين الداخلي والخارجي، كيف لا وهو من سار على راسم سياسة الدولة ومؤسسها وواضع قواعدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله".
وأضاف أمير منطقة الجوف أن "الجميع هنا يعمل إلى ترجمة الولاء للقيادة والانتماء لهذا الوطن المعطاء على أرض الواقع، لتكون ممارسات عملية لترسيخ قيم الانتماء الوطني واستنفار الهمم والطاقات والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتسريع وتيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، فهم يواجهون بكل حزم كافة التحديات والتطلع نحو مستقبل واعد بمشيئة الله تعالى".
ولفت إلى أن المملكة شهدت في العهد الزاهر قفزات تنموية هائلة، شملت جميع مناطق المملكة، وكان آخرها ما دشنها قائد هذه النهضة قبل أسابيع في عدد من مناطق المملكة، وكان منها منطقة الجوف التي حظيت بشرف الزيارة، وتدشين مشروعات تنموية عملاقة ستساهم في دفع اقتصاد المملكة.
ودعا الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
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المصدر : الخليج 365
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