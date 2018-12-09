"العمري": 4 سنوات من النجاح والتقدم في العهد الزاهر

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قال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، إن "أربع سنوات من التقدم والازدهار في الأنظمة والخدمات والعمل المؤسسي والتغيير الإيجابي في أكثر من مجال شهدتها المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشهدت أيضًا قرارات تنموية واجتماعية واقتصادية لم تشهدها المملكة منذ تأسيسها، ومن العزم والحزم والتطوير والتركيز على العلم والتعليم ودعم الاقتصاد الوطني والتطور التقني والتطور الصحي المميز، وبشكل عملي وتطور تقني وفضائي متفرد".
وأضاف: "أربع سنوات من العمل الدؤوب على إيجاد فرص وظيفية حقيقية تخللها تأسيس هيئات ووزارات ومجالس، ومنها: مجلس أعلى لأرامكو، وتأسيس مجلسين أحدهما للاقتصاد والآخر للسياسة، ومركز الملك سلمان لطباعة الحديث الشريف، وإنشاء وزارة للثقافة وهيئات وبرامج متعددة لتطوير وترسيخ عمل مؤسسي في نشاطات ومهام محددة، وغيرها الكثير".
وأعرب "العمري" عن تهانيه الشخصية لشعب المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا الولاء والمبايعة.
"العمري": 4 سنوات من النجاح والتقدم في العهد الزاهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
قال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، إن "أربع سنوات من التقدم والازدهار في الأنظمة والخدمات والعمل المؤسسي والتغيير الإيجابي في أكثر من مجال شهدتها المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشهدت أيضًا قرارات تنموية واجتماعية واقتصادية لم تشهدها المملكة منذ تأسيسها، ومن العزم والحزم والتطوير والتركيز على العلم والتعليم ودعم الاقتصاد الوطني والتطور التقني والتطور الصحي المميز، وبشكل عملي وتطور تقني وفضائي متفرد".
وأضاف: "أربع سنوات من العمل الدؤوب على إيجاد فرص وظيفية حقيقية تخللها تأسيس هيئات ووزارات ومجالس، ومنها: مجلس أعلى لأرامكو، وتأسيس مجلسين أحدهما للاقتصاد والآخر للسياسة، ومركز الملك سلمان لطباعة الحديث الشريف، وإنشاء وزارة للثقافة وهيئات وبرامج متعددة لتطوير وترسيخ عمل مؤسسي في نشاطات ومهام محددة، وغيرها الكثير".
وأعرب "العمري" عن تهانيه الشخصية لشعب المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا الولاء والمبايعة.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
11:49 PM
أعرب عن تهانيه للقيادة الحكيمة
قال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، إن "أربع سنوات من التقدم والازدهار في الأنظمة والخدمات والعمل المؤسسي والتغيير الإيجابي في أكثر من مجال شهدتها المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشهدت أيضًا قرارات تنموية واجتماعية واقتصادية لم تشهدها المملكة منذ تأسيسها، ومن العزم والحزم والتطوير والتركيز على العلم والتعليم ودعم الاقتصاد الوطني والتطور التقني والتطور الصحي المميز، وبشكل عملي وتطور تقني وفضائي متفرد".
وأضاف: "أربع سنوات من العمل الدؤوب على إيجاد فرص وظيفية حقيقية تخللها تأسيس هيئات ووزارات ومجالس، ومنها: مجلس أعلى لأرامكو، وتأسيس مجلسين أحدهما للاقتصاد والآخر للسياسة، ومركز الملك سلمان لطباعة الحديث الشريف، وإنشاء وزارة للثقافة وهيئات وبرامج متعددة لتطوير وترسيخ عمل مؤسسي في نشاطات ومهام محددة، وغيرها الكثير".
وأعرب "العمري" عن تهانيه الشخصية لشعب المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا الولاء والمبايعة.
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المصدر : الخليج 365
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