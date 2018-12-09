" الفايز" يحصل على الدكتوراه في الإدارة التربوية

محمد بن مسعود - الدمام - حصل أحمد بن إبراهيم الفايز، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، في ⁧الإدارة التربوية عن بحثه المُعنون بـ"تطوير العمل التطوعي في الجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية: استراتيجية مقترحة".

وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من الدكتور عبدالرحمن الحبيب، والدكتور عبدالعزيز الدويش، والدكتور عبدالله المانع، والدكتور طارق الثويني، والدكتورة العنود الغيث.

