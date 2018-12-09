" الفايز" يحصل على الدكتوراه في الإدارة التربوية

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل أحمد بن إبراهيم الفايز، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، في الإدارة التربوية عن بحثه المُعنون بـ"تطوير العمل التطوعي في الجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية: استراتيجية مقترحة".
وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من الدكتور عبدالرحمن الحبيب، والدكتور عبدالعزيز الدويش، والدكتور عبدالله المانع، والدكتور طارق الثويني، والدكتورة العنود الغيث.
" الفايز" يحصل على الدكتوراه في الإدارة التربويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
حصل أحمد بن إبراهيم الفايز، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، في الإدارة التربوية عن بحثه المُعنون بـ"تطوير العمل التطوعي في الجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية: استراتيجية مقترحة".
وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من الدكتور عبدالرحمن الحبيب، والدكتور عبدالعزيز الدويش، والدكتور عبدالله المانع، والدكتور طارق الثويني، والدكتورة العنود الغيث.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
11:45 PM
حصل أحمد بن إبراهيم الفايز، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، في الإدارة التربوية عن بحثه المُعنون بـ"تطوير العمل التطوعي في الجامعات السعودية في ضوء الخبرات العالمية: استراتيجية مقترحة".
وكانت لجنة المناقشة قد تشكلت من الدكتور عبدالرحمن الحبيب، والدكتور عبدالعزيز الدويش، والدكتور عبدالله المانع، والدكتور طارق الثويني، والدكتورة العنود الغيث.
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المصدر : الخليج 365
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