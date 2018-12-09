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انت الان تتابع مدير تعليم الباحة يكشف لـ"الخليج 365" سرّ منحه احد الطلاب بشته في حفل تخرجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أظهر مقطع فيديو لمدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وهو يقوم بخلع "بشته" ومنحه لأحد الطلاب الخريجين الذي لم يكن يرتدي البشت كزملائه الآخرين.
جاء ذلك خلال رعاية الزهراني حفل تخريج طلاب ثانوية السروات خلال الأسبوع المنصرم والتي لقيت المبادرة الأبوية التربوية صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر آخرين أن الدكتور حنش تربطه صلة قرابة بالطالب ولذلك منحه البشت بلا تردد وهو الأمر الذي نفاه مدير تعليم الباحة لـ "الخليج 365" قائلاً :" الطالب تحديداً لا أعرفه شخصياً ولكن جميع طلابنا أبناء أعزاء نسعد بخدمتهم وسدّ احتياجهم ومشاركتهم فرحتهم ليكونوا لبنات صالحة في استمرارية رقي ونهضة وطننا الغالي وفق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة"
مدير تعليم الباحة يكشف لـ"الخليج 365" سرّ منحه احد الطلاب بشته في حفل تخرجهعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2018-12-09
أظهر مقطع فيديو لمدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وهو يقوم بخلع "بشته" ومنحه لأحد الطلاب الخريجين الذي لم يكن يرتدي البشت كزملائه الآخرين.
جاء ذلك خلال رعاية الزهراني حفل تخريج طلاب ثانوية السروات خلال الأسبوع المنصرم والتي لقيت المبادرة الأبوية التربوية صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر آخرين أن الدكتور حنش تربطه صلة قرابة بالطالب ولذلك منحه البشت بلا تردد وهو الأمر الذي نفاه مدير تعليم الباحة لـ "الخليج 365" قائلاً :" الطالب تحديداً لا أعرفه شخصياً ولكن جميع طلابنا أبناء أعزاء نسعد بخدمتهم وسدّ احتياجهم ومشاركتهم فرحتهم ليكونوا لبنات صالحة في استمرارية رقي ونهضة وطننا الغالي وفق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة"
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
11:43 PM
نفى وجود صلة قرابة بينهما بعد تداول المقطع بنطاق واسع على شبكات التواصل
أظهر مقطع فيديو لمدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وهو يقوم بخلع "بشته" ومنحه لأحد الطلاب الخريجين الذي لم يكن يرتدي البشت كزملائه الآخرين.
جاء ذلك خلال رعاية الزهراني حفل تخريج طلاب ثانوية السروات خلال الأسبوع المنصرم والتي لقيت المبادرة الأبوية التربوية صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر آخرين أن الدكتور حنش تربطه صلة قرابة بالطالب ولذلك منحه البشت بلا تردد وهو الأمر الذي نفاه مدير تعليم الباحة لـ "الخليج 365" قائلاً :" الطالب تحديداً لا أعرفه شخصياً ولكن جميع طلابنا أبناء أعزاء نسعد بخدمتهم وسدّ احتياجهم ومشاركتهم فرحتهم ليكونوا لبنات صالحة في استمرارية رقي ونهضة وطننا الغالي وفق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة"
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المصدر : الخليج 365
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