مدير تعليم الباحة يكشف لـ"الخليج 365" سرّ منحه احد الطلاب بشته في حفل تخرجه

محمد بن مسعود - الدمام - نفى وجود صلة قرابة بينهما بعد تداول المقطع بنطاق واسع على شبكات التواصل

أظهر مقطع فيديو لمدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وهو يقوم بخلع "بشته" ومنحه لأحد الطلاب الخريجين الذي لم يكن يرتدي البشت كزملائه الآخرين.

جاء ذلك خلال رعاية الزهراني حفل تخريج طلاب ثانوية السروات خلال الأسبوع المنصرم والتي لقيت المبادرة الأبوية التربوية صدى واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر آخرين أن الدكتور حنش تربطه صلة قرابة بالطالب ولذلك منحه البشت بلا تردد وهو الأمر الذي نفاه مدير تعليم الباحة لـ "الخليج 365" قائلاً :" الطالب تحديداً لا أعرفه شخصياً ولكن جميع طلابنا أبناء أعزاء نسعد بخدمتهم وسدّ احتياجهم ومشاركتهم فرحتهم ليكونوا لبنات صالحة في استمرارية رقي ونهضة وطننا الغالي وفق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة"

