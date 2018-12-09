رئيس صوماليلاند يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بذكرى البيعة الرابعة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن السعودية شهدت إنجازات عظيمة وغير مسبوقة بشموليتها وعالميتها

رفع رئيس جمهورية صوماليلاند، الرئيس موسى بيهي عبدي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة حلول ذكرى البيعة الرابعة لتوليه – حفظه الله – مقاليد الحكم.

وهنأ فخامته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي بهذه الذكرى العزيزة.

وأشار الرئيس موسى بيهي إلى أن عهد الملك سلمان بن عبد العزيز شهد تحقيق العديد من الإنجازات العظيمة والمكاسب الكبيرة في فترة قصيرة، تُعتبر بكل المقاييس والمعايير غير مسبوقة بشموليتها وعالميتها؛ إذ أعاد للأمة العربية والإسلامية هيبتها، وعزز من مكانة السعودية اقتصاديًّا وسياسيًّا بين الأمم، وأشرف على إطلاق رؤية السعودية 2030، وتدشين مشروعات عملاقة في أرجاء الوطن، أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني السعودي.

معتبرًا عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله تعالى - يأتي استكمالاً لعهود مضيئة، جاهد فيها المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله تعالى – بتفانٍ لقيام المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة على هدي من كتاب الله وسُنة نبيه المصطفى - عليه الصلاة والسلام -، ومن بعده أبناؤه – رحمهم الله تعالى – الذين واصلوا السير على الدرب، واستمروا في إكمال مسيرة البناء والتطوير للبلاد.

وأعرب في ختام البيان عن بالغ تهانيه وأطيب تمنياته بالصحة والسعادة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله تعالى -، وللمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.