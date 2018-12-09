الزهراني: نشعر بالاعتزاز لما يمثله قائد مسيرتنا من مكانة مرموقة على الخريطة العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن ذكرى البيعة مناسبة وطنية مجيدة تتجدد فيها مشاعر الولاء للقيادة الراشدة

قال مدير عام تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني: ذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مناسبة وطنية مجيدة تتجدد فيها مشاعر الولاء للقيادة الراشدة ويتعزز من خلالها قيم الانتماء للوطن المجيد.

أضاف: وتأتي هذه المناسبة الكريمة ونحن في مرحلة تنموية زاهرة فتحت لأبناء الوطن أبواب آمال وطموحات كبيرة من خلال تبني رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبما تعنيه من تطلعات كبيرة نحو المستقبل والتنمية المستدامة في بناء الإنسان وتعزيز مقومات تقدم الوطن واستمرار تطوره ورسم المستقبل الزاهر للأجيال القادمة بإذن الله تعالى.

وأوضح: وفي هذه الذكرى يخالجنا الشعور بالاعتزاز لما يمثله قائد مسيرتنا ـ حفظه الله ـ من مكانة مرموقة على خريطة الاهتمام العالمي، ومناصرة القضايا الإسلامية والعربية والسعي لما فيه خير الإنسانية، حيث كانت وما زالت المملكة هي الملاذ للأشقاء وقت الشدة والناصر للمظلومين عند الأزمات إلى جانب ما توليه قيادتنا الرشيدة من رعاية كريمة واهتمام بالإنسان السعودي الذي هو الهدف الأول للتنمية والتعليم طريقًا نحو بلوغ الغايات السامية والمقاصد النبيلة، حيث كان التعليم يشكل محورًا أساسيًا لرؤية المملكة، وهذا يعكس مدى اهتمام قائد مسيرتنا حفظه الله ورعاه بالتعليم وعنايته بالنشء وإعدادهم للقيام برسالتهم في مواصلة مسيرة التنمية الوطنية المباركة.

وأردف: باسم طلاب وطالبات الباحة ومعلميهم والأسرة التعليمية أرفع أصدق عبارات الحب ومشاعر الولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز داعيًا الله العلي القدير أن يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية ويمن عليه بالتمكين، وأن يحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأن يحفظ وطننا ويديم عليه التقدم والازدهار.

