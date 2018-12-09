"تعليم الأفلاج" يختتم ملتقى الأمن والسلامة بمشاركة 100 قائد ومنسق

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف لتوفير بيئة آمنة بتدريب العاملين على التعامل مع الحالات الطارئة

أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الأفلاج برامج ملتقى السلامة الذي شارك فيه نحو 100 قائد ومنسق أمن وسلامة بالمدارس، وعدد من الكوادر التربوية والإدارية بالمحافظة.

وتفصيلاً، شملت برامج الملتقى عددًا من الورش التدريبية، شارك فيها عدد من الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة؛ إذ شارك مدني الأفلاج بورقة عمل عن أدوار الدفاع المدني تجاه المنشآت التعليمية، كذلك شاركت شعبة المرور بالمحافظة بورقة عمل عن المخاطر المرورية حول المدارس، وكيفية التعامل معها.

وتناولت فقرات برنامج الملتقى الذي استمر على مدار يومين ورقة عمل عن القضايا القانونية تجاه الأمن والسلامة، كما قدم الإشراف التربوي خلال الملتقى ورقة عن أدوار قادة المدارس تجاه الأمن والسلامة المدرسية. وقدمت إدارة الأمن والسلامة ورشة تدريبية عن برامج الأمن والسلامة، وكيفية تفعيلها، والتعامل مع الحالات الطارئة وإصابات الطلاب. وقدم قسم الإعلام التربوي بالإدارة ورقة عمل عن الإعلام وكيفية نشر الوعي بالأمن والسلامة، كما قدم قسم الصيانة والتشغيل نبذة عن مشكلات السلامة في المباني المدرسية.

واختُتم الملتقى بتقديم دورة تدريبية عن مهام وواجبات منسق الأمن والسلامة بالمدارس، وتكريم مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة الجهات المشاركة.

ومن جهته، أكد مطلق الرشود، مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم الأفلاج، أن الملتقى يهدف إلى توفير بيئة تربوية آمنة، وذلك من خلال تدريب العاملين بالميدان من قادة ومنسقي الأمن والسلامة بالمدارس على التعامل مع الحالات الطارئة، وكيفية تفادي كل ما من شأنه التأثير على البيئة المدرسية، ونشر ثقافة الأمن والسلامة من خلال مجتمع واعٍ، يتعامل مع كل أمر طارئ يحدث بالمدرسة، مثل إصابات الطلاب وغيرها.