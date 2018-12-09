مدير جامعة الملك خالد: ذكرى خالدة في المبايعة المباركة للملك سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - رفع مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – والقيادة الرشيدة، والشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين.

وأكد "السلمي" أن ذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان تأتي وقد حظيت السعودية في عهده الميمون بحضور قيادي دولي، ونهضة شاملة؛ إذ شهدت مختلف قطاعات الدولة قفزات نوعية في التنظيم والحوكمة والعمل المؤسسي، بما يحقق جودة الأداء، وزيادة الإنتاج، واستعداد العنصر البشري؛ ليكون وفق هذه الخطط الطموحة أكثر قدرة ومهارة وإنجازًا.

وقال "السلمي": إذا ما تابعنا الخطوات والاستراتيجيات التنموية والاقتصادية على نحو خاص، وشاهدنا تلك المشاريع العملاقة التي تم تدشينها في مختلف مناطق السعودية، فإننا سنجد أن أهداف رؤية 2030 تتحقق بشكل واضح، وأن هذه البلاد بصدد مستقبل مشرق بإذن الله.

وأضاف بأنها مناسبة مباركة وغالية جدًّا على نفوسنا، نرفع فيها صادق التهاني والدعوات لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والقيادة الحكيمة، والشعب السعودي، على ما تحقق لهذه البلاد المباركة من إنجازات في شتى المجالات.

ونوه "السلمي" بما حظيت به مختلف القطاعات، وقطاع التعليم بشكل خاص، من دعم ورعاية.. مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد المضي في تحقيق التنمية التي أساسها التعليم والتدريب والاهتمام بالعنصر البشري، وأن ما يحظى به الإنسان السعودي من رعاية واهتمام كبيرين من قيادتنا الرشيدة هو حافز كبير، يدفع أبناء الوطن إلى العمل الدؤوب، والإسهام في أن يتبوأ هذا الوطن المكانة التي هو أهل لها، وهي -بلا شك- قيم يمتاز بها إنسان هذا الوطن، ويعيها، ويدركها.

ودعا "السلمي" اللهَ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك العزم والحزم وقائد نهضتنا، وولي عهده الأمين وساعده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقيادتنا الحكيمة، وأن يديم العز والمجد والأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين، ويحقق لها المزيد من التقدم والتطور والنماء.