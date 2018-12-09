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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار تعيين العميد محمد بن نايف الهباس الجديد مديراً لجوازات منطقة الرياض. أسرة تحرير "الخليج 365" تقدم التهاني والتبريكات للعميد الهباس متمنين له دوام التوفيق والنجاح والاستمرارية في خدمة وطنه كما هو معهود عنه كأحد القيادات البارزة في المديرية العامة للجوازات. "الهباس" مديراً لجوازات الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09 صدر قرار تعيين العميد محمد بن نايف الهباس الجديد مديراً لجوازات منطقة الرياض. أسرة تحرير "الخليج 365" تقدم التهاني والتبريكات للعميد الهباس متمنين له دوام التوفيق والنجاح والاستمرارية في خدمة وطنه كما هو معهود عنه كأحد القيادات البارزة في المديرية العامة للجوازات. 09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 11:23 PM صدر قرار تعيين العميد محمد بن نايف الهباس الجديد مديراً لجوازات منطقة الرياض. أسرة تحرير "الخليج 365" تقدم التهاني والتبريكات للعميد الهباس متمنين له دوام التوفيق والنجاح والاستمرارية في خدمة وطنه كما هو معهود عنه كأحد القيادات البارزة في المديرية العامة للجوازات. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الهباس" مديراً لجوازات الرياض ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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