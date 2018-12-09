محافظ المجاردة: نجدد الولاء والطاعة لمُجدِّد روح الدولة.. جعلها فتية قوية تتخذ القرارات الجريئة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه حارب الفساد وحمى الدولة من أعداء الخارج وقطع يد إيران في اليمن

أكد محافظ محافظة المجاردة يحيى عبدالرحمن بن حموض، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين المناسبة الغالية على جميع أفراد الشعب السعودي تجديد الولاء والسمع والطاعة، وقال "نجدد الولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، باسمي وباسم رؤساء المراكز والإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وعموم أفراد محافظة المجاردة.

أضاف: إن عصر ملك الحزم والعزم جدد روح الدولة وجعلها دولة فتية شابة قوية تتخذ القرارات الجريئة بما يخدم الوطن والمواطن؛ فلقد بادر- حفظه الله- بمحاربة الفساد الذي ينخر في جسد الدولة، متبعاً المقولة الشهيرة إن محاربة الفساد كتنظيف الدرج من الأعلى إلى الأسفل، فأصبح كل مسؤول مهما علا شأنه أو قل منصبه حريص كل الحرص على أداء الأمانة التي أوكلت إليه بكل إخلاص؛ لأنه يدرك أنه غير بعيد من المحاسبة ولا توجد حصانة لفاسد.

وأردف: كما حمى الدولة من أعداء الخارج وقطع العلاقات مع قطر لإيوائها واستقطابها الإرهابيين والمنبوذين وحثالة الشعوب للتطاول على المملكة صباح مساء، ولم يأبه أحد بصراخهم وعويلهم، وقطع يد إيران في اليمن متمثلة في الحوثيين وحاربهم وأعاد الشرعية، وأبعد الخطر عن حدود وطننا الغالي.

وتابع: أما على الصعيد السياسي فأصبح للمملكة ثقل سياسي واقتصادي عالياً يضرب له ألف حساب، وما حصل لكندا وألمانيا خير دليل أننا لا نقبل التدخل الخارجي في الشأن الداخلي.

وواصل: وكان لحضور سيدي ولي العهد في قمة العشرين في الأرجنتين وما حظي به من استقبال ولقاءات مع زعماء العالم خير دليل على مكانة المملكة حتى أن أحد المحللين أطلق عليها قمة الأمير محمد بن سلمان.

وأكمل: أما بخصوص التنمية الداخلية والسير لتحقيق الرؤية 2030 فقد قفزت بلادنا قفزات طموحه لتحقيق ذلك، وتسابق الزمن وقد رأينا مدينة نيوم السياحية والمشاريع الإقتصادية، وآخرها وليس آخراً الإنجاز العلمي الهائل الذي أسعد المواطنين السعوديين بإطلاق القمرين السعوديين للفضاء تحت شعار (الأرض لنا والفضاء لنا)، والتي تم تصنيعها بأيادٍ سعودية وستستمر النجاحات في المستقبل بإذن الله.

وختم: حفظ الله بلادنا من كل مكروه وشر في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.. حفظهما الله وأمد في عمرهما.