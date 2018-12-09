السعودية اليوم / نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان يغادر الرياض



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

غادر صاحب السمو السيد فهد بن سعيد آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان ، الرياض مساء اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان عيد بن محمد بن علي الثقفي وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي ومساعد قائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن علي بن المصلوخ ، ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى

00:19ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسغادر صاحب السمو السيد فهد بن سعيد آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان ، الرياض مساء اليوم عقب مشاركته في أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عمان عيد بن محمد بن علي الثقفي وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي ومساعد قائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن علي بن المصلوخ ، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى00:19ت م0349

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