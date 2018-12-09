السعودية اليوم / محافظ بيش يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحقوي

بيش ٠٢ ربيع الأخر ١٤٤٠هـ الموافق ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨م واسأدّى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة ، بعد صلاة عصر اليوم في جامع فهد الريس بمركز الحقو التابع للمحافظة ، صلاة الميت على الجندي أول إبراهيم بن زاهر الحقوي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.ونقل محافظ بيش ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وأدى الصلاة مع محافظ بيش ، رئيس مركز الحقو إبراهيم بن يحي الالمعي وشيخ شمل قبائل الحقو الشيخ علي أبو عقيل، وعددا من منسوبي القوات المسلحة والجهات الأمنية والعسكرية وجمع غفير من الأهالي .//انتهى//00:18ت م0348