السعودية اليوم / افتتاح المهرجان الأول لمنتجات الورد الطائفي والعسل الطبيعي بساحة الجزيرة بالرياض



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

افتتح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ، مساء اليوم المهرجان الأول لمنتجات الورد الطائفي والعسل الطبيعي بساحة الجزيرة بالرياض ، والذي يهدف إلى دعم مزارعي الورد والنحالين ويستمر لمدة عشرة أيام .

وأوضح مدير عام المهرجان عثمان العميريني، أن مهرجان منتجات الورد الطائفي والعسل الطبيعي يعد الأول على مستوى المملكة خارج مدينة الطائف، وهي تجربة جديدة ستوزع على مناطق المملكة ، مبيناً أن المهرجان يشارك فيه 17 محلا للعسل و11 محلا لمنتجات الورد الطائفي كدهن الورد والعطور وغيرها .

وأشار العمريني إلى أن المهرجان يتضمن عدة فعاليات منها مسرح الطفل ، وحديقة الحيوان بالإضافة إلى المحلات التسويقية ، ومحلات للأسر المنتجة ، ومزاد لبيع العسل،

// انتهى //

23:43ت م

0340



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسافتتح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ، مساء اليوم المهرجان الأول لمنتجات الورد الطائفي والعسل الطبيعي بساحة الجزيرة بالرياض ، والذي يهدف إلى دعم مزارعي الورد والنحالين ويستمر لمدة عشرة أيام .وأوضح مدير عام المهرجان عثمان العميريني، أن مهرجان منتجات الورد الطائفي والعسل الطبيعي يعد الأول على مستوى المملكة خارج مدينة الطائف، وهي تجربة جديدة ستوزع على مناطق المملكة ، مبيناً أن المهرجان يشارك فيه 17 محلا للعسل و11 محلا لمنتجات الورد الطائفي كدهن الورد والعطور وغيرها .وأشار العمريني إلى أن المهرجان يتضمن عدة فعاليات منها مسرح الطفل ، وحديقة الحيوان بالإضافة إلى المحلات التسويقية ، ومحلات للأسر المنتجة ، ومزاد لبيع العسل،// انتهى //23:43ت م0340

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