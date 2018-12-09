السعودية | الصين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية توقيف مسؤولة هواوي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية توقيف مسؤولة هواوي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:02 صباحًا, 10 ديسمبر 2018 م
المناطق - الرياض
استدعت بكين الأحد السفير الأمريكي للاحتجاج على توقيف المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في كندا وطالبت واشنطن بالتخلي عن طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الصينية أن “الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة ويحض بقوة الولايات المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصين الرصين والعادل” حيال هذه القضية.
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