شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يفتتح معرض «عمارة الحرمين الشريفين» والان نبدء بالتفاصيل
وفور وصول سموه مقر المعرض تجول في أرجائه واطلع على جناحي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وما تضمنه من صور نادرة وصور تستعرض الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار ، بالإَضافة إلى كسوة الكعبة "ثوب الكعبة" وطريقة حياكته ، وبعضاً من المقتنيات القديمة والتاريخية للحرمين الشريفين وللكعبة المشرفة والمقام ومنبر المسجد الحرام ، وأدوات سقيا زمزم ، مستمعاً لشرحٍ موجز من مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين المهندس ماهر منسي الزهراني.
وشاهد سموه والحضور فيلماً تعريفياً عن المعرض وما يحتويه من مقتنيات وممتلكات أثرية تابعة للمسجد الحرام وللمسجد النبوي يعود تاريخ بعضها لـ 1240 هـ، وأجزاء من بئر زمزم ومجسم طولي له وأدوات السقاية.
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، استلمها بالنيابة مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين المهندس ماهر منسي الزهراني، وشرطة القصيم ، وتعليم القصيم ، والرعاة والمشاركين في المعرض , كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
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