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شكرا لقرائتكم #التحالف يصدر 153 تصريحًا مختلفًا خلال 72 ساعة في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، أنه تم إصدار 17 تصريحًا لسفن متوجهة لليمن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.
وقال التحالف: إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تتعمد تأخير دخول 3 سفن إلى الموانئ اليمنية، لتفريغ حمولتها، موضحًا أن قوات التحالف تجدد التصاريح، ومدة الانتظار 32 يومًا.
وأوضح أنه تم إصدار 153 تصريحًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا ولحماية القوافل في اليمن خلال 72 ساعة، بمعدل 11 تصريحًا جويًّا، و17 تصريحًا بحريًّا، و10 تصاريح برية، و115 تصريح لحماية القوافل.
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