شكرا لقرائتكم صور.. مسابقات وعروض وجوائز في #جمعتنا_أحلى بجزيرة فرسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، فعالية “جمعتنا أحلى”، التي نظمتها دائرة الاتصال الداخلي، على شاطئ الغدير في جزيرة فرسان، ضمن سعي الشركة لتعزيز التواصل بين موظفيها في كافة مناطق المملكة.

وحضر الفعالية، كل من رؤساء الدوائر الحكومية يتقدمهم أحمد محمد محمودي وكيل محافظة فرسان، وشيوخ شمل وأعيان وأهالي جزيرة فرسان، ومدراء عموم التعليم في منطقة جازان، ومدير إدارة كهرباء جازان، وعدد كبير من أسر الموظفين في المنطقة، وبلغ عدد الحضور الإجمالي ما يزيد على 400 زائر.

وانطلقت الأنشطة عند الخامسة عصرًا، بمسابقات ثقافية وحماسية للأطفال وزعت خلالها الجوائز القيمة على الفائزين، ثم قدمت فرقة فرسان الشعبية عروضًا فلكلورية شعبية وسط تفاعل كبير من الحضور، وشارك عدد من الشعراء البارزين في المنطقة بإلقاء كلمات وقصائد شعرية بالمناسبة.

وقدم الأديب والشاعر والرمز الفرساني الكبير إبراهيم مفتاح كلمة للحضور، عن تاريخ وحضارة جزيرة فرسان وتاريخ دخول الكهرباء إليها.

وشاركت فرقة “أمواج فرسان”، التي يمثلها مجموعة من الأطفال بوصلات غنائية راقصة، بدؤوها بفقرة داعمة لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي.

وتخلل الفعالية حضور الأسر المنتجة في الجزيرة، بدعوة من “السعودية للكهرباء” ممثلة في دائرة المسؤولية الاجتماعية، في إطار دعم الشركة لهم في كل مناطق المملكة، وحضور عيادة طبية متنقلة بفريق متخصص من مستشفى فرسان العام، لقياس الضغط والسكر وإعطاء التطعيمات للحضور، شهدت إقبالًا كبيرًا من الحضور، دعمًا من الشركة للصحة وحرصًا على استفادة الأهالي من هذه الخدمات.

وعبّر وكيل محافظة فرسان عن سعادته، بإقامة هذه الفعالية قائلًا: “أحييتم الجزيرة! نحتاج إلى هذه الفعاليات لندخل البهجة إلى قلوب الأهالي”، كما ثمّن دور الشركة على هذه البادرة.

وفي ختام الفعالية، أعلنت الشركة ممثلة بدائرة المسؤولية الاجتماعية عن إطلاق بطولة كرة القدم للدوائر الحكومية، تحمل اسم الراحل أحمد نسيب مدير مكتب كهرباء فرسان، التي ستبدأ بعد الاختبارات النهائية، وتستمر لمدة شهر.

ومن جهته، أكد حمود بن عودة الغبيني نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة في “السعودية للكهرباء”، أن الشركة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز التواصل بين منسوبي وأسر الشركة في إطار تحسين بيئة العمل، وبينهم وبين الأهالي في كافة مناطق المملكة، وتبني دعم الأسر المنتجة ودعم القطاعات الخدمية من خلال هذا النوع من التواصل الفعال ودور الشركة في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية.

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