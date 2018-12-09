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شكرا لقرائتكم #خالد_النمر يوضح.. هل تعالج القهوة الخضراء الضغط؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على من سأل عن حبوب القهوة الخضراء كعلاج للضغط.
وقال النمر: إن هناك دراسات ضعيفة وقديمة اقترحت أن حمض الكلوروجينك في تلك الحبوب يمكنه علاج الضغط والسمنة والزهايمر والسكري.
وأوضح أن كل ذلك لم يثبت بدليل علمي محكم، ولذلك لا ينصح بها كعلاج للضغط.
ولفت النمر إلى أن هناك طرقًا غذائية سلوكية ثبت فعاليتها في خفض الضغط وهي: “الإكثار من الفواكه، والإكثار من الخضروات، وتقليل الملح، والابتعاد عن الكحول ومشتقات الحليب قليلة الدهون، وإنزال الوزن الزائد، والرياضة المنتظمة، والابتعاد عن الانفعال والتوتر”.
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