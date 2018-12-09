شكرا لقرائتكم هل يزيد دعم حساب المواطن مع #ميزانية_2019 ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن زيادة دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365 مع الميزانية الجديدة للمملكة لعام 2019، موضحًا أنه يحصل على دعم غير كافٍ لاحتياجات أسرته.

ورد حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة العملاء على الاستفسار بالقول: إن منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد حساب متابعات الخليج 365 أن الإفصاح بشكل دقيق عن إجمالي الدخل يمكِّن المستفيد من معرفة استحقاقه الصحيح.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه لاحتساب قيمة الدعم يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: هنا

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين والذي يوافق 10 ديسمبر بمشيئة الله.

وبحسب النظام المتبع في حساب متابعات الخليج 365، يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، يوم العاشر من الشهر الميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

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