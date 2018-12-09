شكرا لقرائتكم نظرة مستقرة من #موديز للقطاع المصرفي الخليجي بـ2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أبقت وكالة “موديز” على نظرتها المستقرة تجاه القطاع المصرفي الخليجي، وذلك نتيجة تحسن ظروف التشغيل وقوة الإقراض ووفرة رؤوس الأموال.

وقالت موديز، في تقرير لها: إن البنوك في المملكة والإمارات والكويت ستحافظ على مرونتها، غير أن ضغوطًا مالية ستؤثر على القطاع المصرفي في سلطنة عمان والبحرين، حيث ستبقى أسعار النفط دون المستويات المطلوبة لتحقيق التوازن في ميزانيات هذه الدول.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط الحالية ستدعم زيادة الإنفاق الحكومي، والحزم التحفيزية ما ينعكس استقرارًا في الأداء المالي للبنوك.

وتوقعت موديز نمو الإقراض 4% في السعودية في العام 2019، وما بين 6 إلى 7% في الكويت وعُمان والبحرين، وفقًا للتقرير.

وأشارت إلى تباطؤ سوق العقارات في الاقتصادات الخليجية، مثل الإمارات العربية المتحدة هذا العام، ونوهت بأن الإقراض الموجه لقطاعي البناء والمقاولات سيرتفع خلال العام القادم.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.