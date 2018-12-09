شكرا لقرائتكم موجة شديدة البرودة على معظم مناطق #المملكة خلال فترة #الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن فترة الاختبارات الدراسية ستصاحبها موجة شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني حالة من عدم استقرار الطقس على كافة أجواء المملكة، موضحًا أن درجات الحرارة ستبدأ بالتأقلم التدريجي؛ نظرًا لتعمق نسبي لامتداد المنخفض الجوي ”منخفض السودان” على القطاع الغربي وأجزاء من الداخلية وتحول الرياح لجنوبية بشكل عام.

وأضاف كراني، أن ذلك لا يمنع أن يميل الطقس للشتاء على الشمال وخاصة الشمال الغربي.

ونوه إلى تحرك سحابي من شمال شرق إفريقيا لأجواء الشمال مع امتداده على شمال الغربية الوسطى، موضحًا أنه سيكون غائمًا جزئيًّا على المصايف ومنطقة جازان مع خلايا ممطرة.

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