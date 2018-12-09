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شكرا لقرائتكم #فهد_الخضيري يوضح المقصود بـ الزيوت المهدرجة ومصدرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات فهد الخضيري، أن الزيوت المهدرجة المقصودة ليست زيت الذرة ودوار الشمس وغيرها من الزيوت النباتية العادية.
ولفت الخضيري إلى أن المقصود بالمهدرجة هو السمن النباتي أو زيت مهدرج (وهو زيت تم غليه لعدة ساعات مع إضافة هيدروجين ليتصلب ويصبح صلب مثل الفازلين، ولكنه بطعم ورائحة السمن)، موضحًا أن مثاله تنكة أبو شوكتين وملعقتين وغيرها.
وشكر الخضيري وزير الصحة توفيق الربيعة على إعلان منع كل الزيوت المهدرجة في بداية 2020؛ نظرًا لأضرارها الصحية الخطيرة.
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